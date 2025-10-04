Скидки
«Краснодар» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на встречу 11-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Ахмат».

Ставка: два-три гола в матче за 2.02.

04 октября 2025, суббота. 17:30 МСК
Краснодар
Ахмат
Грозный
«Очень сложная игра для прогноза нас ждёт в Краснодаре. Чемпион страны «Краснодар» сразится с «Ахматом» Станислава Черчесова. Черчесов в РПЛ пока не уступает. Ещё ни одному тренеру в истории «Ахмата» не удавалось в первых семи матчах в грозненском клубе не проигрывать. Пока уступает Черчесов только в Кубке, там три поражения, включая неожиданное от «Оренбурга» на этой неделе. Но на чемпионат особый настрой.

В хорошей форме находятся Лечи Садулаев, Эгаш Касинтура, Георгий Мелкадзе очень большой объём работы совершает. А «Краснодар» три матча подряд не забивает. Если мы вспомним ещё и кубковую игру с «Динамо»… Почему-то мяч в ворота не лезет. Моменты «быки» создают, а вот забить никак не удаётся.

«Ахмат» — команда смелая, достаточно агрессивная. И «Краснодару» точно будет очень непросто на пути к чемпионству. Весной «Краснодар» выиграл 3:1. Там, можно сказать, так сложилось: при счёте 1:1 два мяча подряд «Краснодар» забил и в итоге выиграл. Но по игре «Ахмат» точно мало в чём сопернику уступал.

Мой прогноз на эту встречу, раз уж сложная игра для прогноза и однозначного варианта на меня нет, — «комбо два-три гола в матче за 2.02. Это один из моих любимых вариантов», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

