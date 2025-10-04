«Краснодар» — «Ахмат»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч чемпионата России

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Ахмат».

Ставка: тотал «Краснодара» меньше 1.5 за 2.06.

«Поговорим о матче 11-го тура РПЛ «Краснодар» — «Ахмат». Станислав Черчесов установил рекорд «Ахмата», став первым тренером в истории грозненского клуба, не проигравшим в 7 подряд матчах РПЛ после назначения. У «Ахмата» 4 победы и 3 ничьи при Черчесове в РПЛ. Команда набрала 15 очков и делит 7-9 место в таблице с московским «Динамо» и казанским «Рубином». Продлить свою серию без поражений в Краснодаре будет, конечно же, трудно, но выполнимо.

«Краснодар» забуксовал — три последних официальных матча не только без побед, но и без забитых мячей в чужие ворота: проигрыш 0:2 «Зениту» дома, 0:0 на выезде в Ростове и кубковый домашний матч с московским «Динамо» 0:0. Я не помню когда такое случалось с краснодарцами. Два матча без голов в чужие ворота были в декабре 2024 года дома с «Локо» 0:0 и поражение 0:3 от «Спартака». А вот чтобы были три матча, не помню.

И соперник приезжает неудобный. Обращаю внимание на статистику матчей этих команд в Краснодаре: шесть игр, три победы гостей, две — хозяев, и ничья. Три раза было забито меньше трех мячей и три раза больше двух. Исходя и вышеперечисленных фактов предлагаю рассмотреть прогноз на забитые голы, а именно: обе команды забьют — нет и тотал меньше 2.5.

А я выбираю тотал «Краснодара» меньше 1.5. Как я сказал выше, «Ахмат» — неудобный соперник для хозяев. Грозненцы в отличном состоянии (физическом и эмоциональном), с качественными футболистами и стабильным составом. Игра будет сложной, и, скорее всего, один забитый мяч всё решит», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».