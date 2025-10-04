«Динамо» — «Локомотив»: прогноз Виктора Гусева на игру чемпионата России 4 октября

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Локомотив».

Ставка: «Динамо» не проиграет и обе забьют за 2.00.

«Команды встретятся на динамовском стадионе в субботу. А в кубковых матчах во вторник и в среду клубы потерпели поражения в серии пенальти. Преимущество динамовского лишнего дня отдыха и домашней арены в определённой степени компенсируется для «Локомотива» тем, что он не покидал Москву и не должен был совершать обратное путешествие из Краснодара.

«Динамо» сыграло с чемпионом близким к основному составом. Карпин охарактеризовал первый тайм своей команды как отличный, а второй, когда соперник уже использовал своих лидеров, — как нормальный. И, в общем, тренер бело-голубых отказался оценивать исход матча как поражение. «Локомотив», у которого в стартовом составе домашней встречи с ЦСКА из основы остался лишь Баринов, бросил в бой главные силы после перерыва. Соперник ответил тем же. В итоге игра получилась яркой и довольно высокого уровня с обеих сторон.

В чемпионате «Локомотив» отстаёт от того же ЦСКА на одно очко. И по-прежнему (единственный) идёт без поражений. Любопытно, что кубковая ничья в основное время стала для железнодорожников шестым подобным исходом в девяти последних матчах двух турниров. Череду ничьих в предыдущем туре чемпионата прервала победа над «Рубином» благодаря неожиданному дальнему удару Баринова в концовке встречи.

«Динамо» занимает в таблице РПЛ седьмое место, лишь по дополнительным показателям опережая «Ахмат» и «Рубин». В предыдущем туре, ведя в счёте в Самаре (3:0), москвичи поставили под вопрос исход встречи, пропустив два мяча подряд. Разговор о проблемах в защите продолжается, хотя футболисты возвращаются в строй после травм. Не всё ясно с вратарской позицией, на которой в кубковой встрече, кстати, хорош был 19-летний Расулов, в третий раз сыгравший «на ноль». По большому счёту в последних матчах команда уже выглядит неплохо. Сыграв дома вничью в середине сентября (2:2) со «Спартаком», динамовцы затем победили три раза подряд, причём на выезде и забивая не меньше трёх мячей.

В 176 личных встречах, половину из которых (при 20% ничьих) выиграло «Динамо», отметим последнюю официальную. В марте этого года «Локомотив» в 21-м туре чемпионата победил на своём поле (2:1). До этого, летом 2024 года, в первом круге футболисты «Динамо» взяли верх дома (3:1).

«Локомотив» лидирует по числу голов (21), но за счёт более ранней стадии чемпионата. Пропущено в 10 турах тоже немало для претендента на первенство (13). У «Динамо» — 15 мячей, показатель, наоборот, растёт. Смущают же всего два сухих матча в сезоне», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».