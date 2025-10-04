«Динамо» — «Локомотив»: прогноз Дмитрия Губерниева на матч РПЛ 4 октября

Телеведущий Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 3.35.

«Динамо» неплохо смотрелось в последних турах и добыло уверенные победы над «Оренбургом» и «Крыльями». Но это были соперники нижней части таблицы, картина иная с командами посерьезнее. В Кубке, например, «Динамо» не справилось с «Краснодаром» (0:0) и проиграло в серии пенальти.

«Локомотив», на минуточку, не уступает в чемпионате 12 матчей подряд! В последнем туре железнодорожники переиграли «Рубин», а Дмитрий Баринов, как настоящий лидер, забил победный мяч. Плюс в атаке продолжает уверенно действовать Батраков, на счету которого уже восемь мячей. На фоне такой стабильности красно-зелёные выглядят предпочтительнее. Возьму победу «Локомотива» за 3.35», — приводит слова Губерниева «Ставка ТВ».