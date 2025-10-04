Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» — «Локомотив»: прогноз Дмитрия Губерниева на матч РПЛ 4 октября

«Динамо» — «Локомотив»: прогноз Дмитрия Губерниева на матч РПЛ 4 октября
Аудио-версия:
Комментарии

Телеведущий Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 3.35.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Динамо» неплохо смотрелось в последних турах и добыло уверенные победы над «Оренбургом» и «Крыльями». Но это были соперники нижней части таблицы, картина иная с командами посерьезнее. В Кубке, например, «Динамо» не справилось с «Краснодаром» (0:0) и проиграло в серии пенальти.

«Локомотив», на минуточку, не уступает в чемпионате 12 матчей подряд! В последнем туре железнодорожники переиграли «Рубин», а Дмитрий Баринов, как настоящий лидер, забил победный мяч. Плюс в атаке продолжает уверенно действовать Батраков, на счету которого уже восемь мячей. На фоне такой стабильности красно-зелёные выглядят предпочтительнее. Возьму победу «Локомотива» за 3.35», — приводит слова Губерниева «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Динамо» Москва — «Локомотив». Карпина пока рано хвалить
«Динамо» Москва — «Локомотив». Карпина пока рано хвалить
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android