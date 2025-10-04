«Динамо» — «Локомотив»: прогноз Семёна Зигаева на встречу чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Локомотив».

Ставка: ТБ 3 за 2.09.

«Московское «Динамо» после сентябрьской паузы на матчи сборных набрало неплохой ход. Сначала команда Валерия Карпина сыграла 2:2 в старейшем московском дерби против «Спартака», а затем одержала две гостевые победы над «Оренбургом» и «Крыльями Советов», что позволило бело-голубым переместиться на седьмую позицию. Да и в Кубке России была уверенная победа на выезде в Сочи. На этой неделе серия прервалась — 0:0 в Краснодаре и поражение по пенальти, теперь «Динамо» и «Крылья Советов» в последнем туре решат, кто в какую сетку плей-офф отправятся.

«Локомотив» стартовал в чемпионате России с четырёх побед подряд, но дальше наступил серьёзный спад. Команда Михаила Галактионова не могла победить пять туров подряд, но при этом и ни разу не проиграла. Неудачная серия прервалась в прошлом туре, когда столичный коллектив дома обыграл «Рубин» благодаря голу капитана команды Дмитрия Баринова. На этой неделе «Локомотив» играл дома в Кубке России против армейцев и мог гарантировать себе первую строчку в случае победы в основное время. На деле — 0:0 и победа красно-синих в серии пенальти.

Обе команды посреди недели играли в Кубке России и обе сыграли 0:0, но в целом и «Динамо», и «Локомотив» играют в атаку и много забивают. Команда Михаила Галактионова — лидер РПЛ по забитым мячам, но и «Динамо» в среднем имеет 1,5 забитых в этом турнире», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».