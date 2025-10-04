Скидки
«Реал» — «Вильярреал»: прогноз Егора Титова на матч Примеры

«Реал» — «Вильярреал»: прогноз Егора Титова на матч Примеры
Комментарии

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч Примеры «Реал» — «Вильярреал».

Ставка: победа «Реала» и гол Мбаппе за 1.90.

Испания — Примера . 8-й тур
04 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Вильярреал
Вильярреал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Реал» и «Вильярреал» расположились в таблице следом за «Барселоной». У мадридцев такой контраст был за неделю: сначала поражение 2:5 в дерби, хотя не сказал бы, что всё там было так уж плохо, стандарты многое решили, не хватило опыта молодым игрокам, а после всего этого слетали ещё в Алма-Ату. В Казахстане начало выдалось не очень, однако не пропустили, а потом своё реализовали. Класс сказался. Мбаппе в очередной раз показал, что находится в идеальной форме. Даже вполноги сделал результат.

«Вильярреал» очень яркий матч провёл с «Ювентусом». Выиграть не удалось — 2:2. Моментов было больше, но реализация подводила, в итоге приходилось спасаться. Игра в атаке у этой команды есть, недаром почти по два мяча в среднем забивают в чемпионате. Для Испании это очень сильный результат. Однако перебарщивает «Вильярреал» в плане атаки, рискует, идёт большими силами вперёд. Не удивлюсь, если и с «Реалом» попробуют первым номером сыграть. А оставишь зоны для Мбаппе, Винисиуса — ничем хорошим это не закончится. Один в один защитники не справляются.

«Вильярреал» поборется, наверняка забьёт, но поставил бы на победу «Реала» и гол Мбаппе. Француза сейчас никому не удаётся удержать. Да и Мадрид в целом в порядке, срыв в дерби — отчасти дело случая», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Как пройдёт матч Примеры «Реал» — «Вильярреал»? Мадридцы устали после «Кайрата»
Как пройдёт матч Примеры «Реал» — «Вильярреал»? Мадридцы устали после «Кайрата»
