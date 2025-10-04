Скидки
«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз Егора Титова на матч АПЛ

«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз Егора Титова на матч АПЛ
Комментарии

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Ливерпуль».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.82.

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
«В непростой ситуации сейчас обе команды. «Челси» в прошлом туре проиграл дома «Брайтону» (1:3). Вели, все было нормально. Но удалился Чалоба, и соперник полностью перехватил инициативу, здорово все свое реализовал. У лондонцев и без того проблемы с травмами, в том числе и центральных защитников, а тут еще одного теряют. Экспериментальный вариант будет сзади.

«Ливерпуль» проиграл два матча подряд. По прошлому сезону это был бы нонсенс. Но тут сначала уступили в гостях у «Кристал Пэлас». Этот соперник становится для них камнем преткновения. А потом еще в Стамбуле ничего не забили «Галатасараю», в итоге — 0:1. Для дистанции всего сезона ничего страшного нет, везде еще можно исправить ситуацию. Но звоночек тревожный. Нужно Слоту реагировать.

Надежности у «Ливерпуля» сзади не было и на старте сезона, регулярно пропускали почти от любого соперника. Только вот с «Арсеналом» сумели сыграть максимально внимательно. Но сейчас нет Алиссона, и оборона не чувствует себя столь же уверенной.

Поэтому от этого матча я бы ждал голов. Да, у «Челси» нет сейчас Палмера, но в прекрасной форме Фернандес, успевающий и связывать игру, и вбегать в чужую штрафную, забивать. Нету, Жоао Педро, молодой бразилец, здорово идущий в дриблинг, — всего этого достаточно, чтобы забить. Но в обороне проблемы ощутимые. И «Ливерпуля» после нуля в Турции впереди будет рвать и метать. Выберу «обе забьют и тотал больше 2,5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

