Магомед Анкалаев — Алекс Перейра: прогноз на бой UFC 320, смотреть онлайн

Магомед Анкалаев — Алекс Перейра: прогноз на бой UFC 320, смотреть онлайн
В ночь на 5 октября в Лас-Вегасе (США) пройдёт вечер единоборств UFC 320. Главным событием турнира станет бой-реванш за титул в полутяжёлом весе, в котором Магомед Анкалаев встретится с бывшим чемпионом Алексом Перейрой. Начало боя запланировано на 7:00 мск.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра
05 октября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Магомед Анкалаев
Алекс Перейра

Посмотреть прямой эфир турнира UFC 320 можно будет можно на телеканале «Матч Боец». Бои основного карда покажет «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

В их первом бою россиянин победил решением и сделал это достаточно уверенно, не дав сопернику ни шанса реализовать свой план на поединок. Аналитики считают фаворитом Магомеда и сейчас, на его победу можно поставить с коэффициентом 1.25. Шансы Перейры оценили в 4.15. Ничья маловероятна, заключить пари на этот исход можно за 65.00.

Поставить на то, что бой продлится всю запланированную дистанцию, можно за 2.30, а на досрочное завершение поединка дают коэффициент 1.58. Нокаут от одного из бойцов доступен с котировкой 1.95, а на то, что победитель определится с помощью болевого или удушающего приёма, можно сделать ставку за 7.80.

