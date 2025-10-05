Магомед Анкалаев — Алекс Перейра: прогноз на бой UFC 320, смотреть онлайн

В ночь на 5 октября в Лас-Вегасе (США) пройдёт вечер единоборств UFC 320. Главным событием турнира станет бой-реванш за титул в полутяжёлом весе, в котором Магомед Анкалаев встретится с бывшим чемпионом Алексом Перейрой. Начало боя запланировано на 7:00 мск.

Посмотреть прямой эфир турнира UFC 320 можно будет можно на телеканале «Матч Боец». Бои основного карда покажет «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

В их первом бою россиянин победил решением и сделал это достаточно уверенно, не дав сопернику ни шанса реализовать свой план на поединок. Аналитики считают фаворитом Магомеда и сейчас, на его победу можно поставить с коэффициентом 1.25. Шансы Перейры оценили в 4.15. Ничья маловероятна, заключить пари на этот исход можно за 65.00.

Поставить на то, что бой продлится всю запланированную дистанцию, можно за 2.30, а на досрочное завершение поединка дают коэффициент 1.58. Нокаут от одного из бойцов доступен с котировкой 1.95, а на то, что победитель определится с помощью болевого или удушающего приёма, можно сделать ставку за 7.80.