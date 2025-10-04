Скидки
UFC 320: кард турнира, главный и бой, прогнозы и ставки

UFC 320: кард турнира, главный и бой, прогнозы и ставки
В ночь на 5 октября в Лас-Вегасе (США) пройдёт вечер единоборств UFC 320. Главным событием турнира станет бой-реванш за титул в полутяжёлом весе, в котором Магомед Анкалаев встретится с бывшим чемпионом Алексом Перейрой. Начало боя запланировано на 7:00 мск. В соглавном поединке действующий чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили проведёт свою третью защиту титула за год. Его соперником станет Кори Сэндхаген.

Полный кард турнира UFC 320 выглядит следующим образом.

Основной кард:

Магомед Анкалаев — Алекс Перейра;
Мераб Двалишвили — Кори Сэндхаген;
Иржи Прохазка — Халил Раунтри;
Джош Эмметт — Юссеф Залал;
Абусупьян Магомедов — Джо Пайфер.

Предварительный кард:

Атеба Готье — Осман Диас;
Эдмен Шахбазян — Андре Мунис;
Крис Гутьеррес — Фарид Башарат;
Даниэль Сантос — Чу Сан Ю;
Мэйси Чиассон — Яна Сантос;
Патрик Микс — Якуб Виклач;
Пунаэле Сориано — Николай Веретенников;
Рамиз Брахимай — Остин Вандерфорд;
Вероника Харди — Броган Уокер.

Анкалаев и Двалишвили успешно защитят титулы. Чего ждать от UFC 320
