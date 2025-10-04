Скидки
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра: кто фаворит боя UFC 320, какой прогноз

В ночь на 5 октября в Лас-Вегасе (США) пройдёт вечер единоборств UFC 320. Главным событием турнира станет бой-реванш за титул в полутяжёлом весе, в котором Магомед Анкалаев встретится с бывшим чемпионом Алексом Перейрой. Начало боя запланировано на 7:00 мск.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра
05 октября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Алекс Перейра

В их первом бою россиянин победил решением судей и сделал это достаточно уверенно, не дав сопернику ни шанса реализовать свой план на поединок. Аналитики считают фаворитом Магомеда и сейчас, на его победу можно поставить с коэффициентом 1.25. Шансы Перейры оценили в 4.15. Ничья маловероятна, заключить пари на этот исход можно за 65.00.

Поставить, что бой продлится всю запланированную дистанцию, можно за 2.30, а на досрочное завершение поединка дают коэффициент 1.58. Нокаут от одного из бойцов доступен с котировкой 1.95, а на то, что победитель определится с помощью болевого или удушающего приёма, можно сделать ставку за 7.80.

