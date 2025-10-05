«Лилль» — «ПСЖ»: определены шансы парижан

5 октября 2025 года в матче 7-го тура французской Лиги 1 сыграют «Лилль» и «ПСЖ». Встреча состоится на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аск. Начало — в 21:45 мск.

В шести турах Лиги 1 парижане одержали пять побед.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Парижа. Поставить на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.78, а шансы «Лилля» оценили в 4.40. Ничья идёт с коэффициентом 3.95.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.13.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70. Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 за 7.80.