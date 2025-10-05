«Лилль» — «ПСЖ»: прогноз на матч Лиги 1

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру «Лилль» — «ПСЖ».

Ставка: «ПСЖ» победит «Лилль» + тотал больше 1.5 мяча за 2.05.

«ПСЖ» ни на минуточку не расслабляется. Кажется, что признание его лучшим клубом 2025 года и получение «Золотого мяча» Усманом Дембеле добавили дополнительных сил. Хотя сам виновник торжества, кстати, всё ещё пребывает в лазарете. Пока только «Марсель» (0:1) смог придумать, как можно перехитрить Луиса Энрике.

У хозяев в Лиге 1 два поражения — от «Ланса» (0:3) и «Лиона» (0:1). А в еврокубках две победы — во встречах с «Бранном» (2:1) и «Ромой» (1:0). Видимо, приоритеты расставлены так. Однако заметно, как пострадала результативность. В первых четырёх матчах сезона клуб из Лилля забил 13 мячей, а в четырёх последних — всего три.

Куда-то подевалась вся прыть молодых талантов Бруно Женезио, а Оливье Жиру уже 39 лет, и он не может проводить столько матчей подряд на 100%. В целом у «Лилля» достаточно много свежих футболистов, которые ещё не познали вкус больших побед. Это должно стать преимуществом, однако практика показывает, что так не работает.

Если доверять статистике, то следом за победой в матче Лиги Европы у клуба Женезио должно случиться поражение во встрече Лиги 1. Плюс у «ПСЖ» сильнее и качественнее состав. Прогнозируем его победу через тотал больше 1.5 мяча. В последних восьми очных встречах он выигрывал, но постоянно пропускал от «Лилля» минимум гол. Шевалье может дрогнуть перед бывшим клубом.