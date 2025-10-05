Названы шансы «Барселоны» победить «Севилью»

8-й тур чемпионата Испании, «Рамон Санчес Писхуан», 5 октября. «Севилья» Матиаса Алмейды против «Барселоны» Ханси Флика. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.53, что приблизительно составляет 66% вероятности.

Ничья идёт за 4.95, а победа «Севильи» оценивается в 5.80.

Вместе с тем аналитики ждут результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.43.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.54. Самый вероятный исход — 2:1 в пользу «Барселоны» за 8.00.