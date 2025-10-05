Скидки
«Севилья» — «Барселона»: прогноз «Чемпионата»

«Севилья» — «Барселона»: прогноз «Чемпионата»
Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру Ла Лиги «Севилья» — «Барселона».

Ставка: «Барселона» победит + тотал больше 2.5 гола за 1.93.

«Барселона» наверняка злится, а потому будет очень активной. После осечки в Лиге чемпионов Флик публично настаивает на штурме и борьбе за трофей. Однако здесь можно указать на уязвимость высокой линии. Последний гол с парижанами наверняка будет детально разбираться. История встреч данной пары тоже за гостей: длительная беспроигрышная серия в Ла Лиге с «Севильей» подкрепляет статус каталонцев.

Логично ждать, что мяч останется у игроков «Барселоны», а «Севилья» будет охотиться за контратаками. Гости пойдут в полупространствах через Педри и Дани Ольмо с доставкой под Левандовского, ведь в позиционных атаках они стабильнее. Хозяева ответят вертикалями на Ромеро или Адамса и стандартами.

Прогнозируем победу «Барселоны» с достаточным количеством забитых мячей. Качество позиционного давления и глубина атаки гостей должны сделать своё дело. Про мотивацию тоже не забываем. «Севилья» опасна эпизодами, но зависит от точности в переходах. Каталонцы перевесят соперника по моментам. Голы могут прийти с обеих сторон, однако преимущество останется за лидером Ла Лиги.

