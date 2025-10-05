«Брентфорд» — «Манчестер Сити»: букмекеры оценили шансы команды Гвардиолы

5 октября, английская Премьер-лига, 7-й тур. «Брентфорд» Кита Эндрюса принимает «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Стартовый свисток намечен на 18:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.67, что приблизительно составляет 60% вероятности.

Ничья идёт за 4.50, а победа «Брентфорда» оценивается в 5.00.

Вместе с тем аналитики ждут результативный матч. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.60.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.61. Гол в каждом тайме доступен за 1.58.