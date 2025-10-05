Скидки
«Брентфорд» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ

«Брентфорд» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ
Аудио-версия:
Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру «Брентфорд» — «Манчестер Сити».

Ставка: «Ман Сити» победит + тотал больше 2.5 гола за 2.30.

Конечно же, ждём, что владение мячом останется за гостями, однако переходы из обороны в атаку у хозяев будут опасны. Матч может качнуться из одной стороны в другую из-за эпизодов. Например, ранний гол «Сити» ускорит темп и откроет игру, но поздние стандарты «Брентфорда» могут внести интригу. Именно дисциплина без мяча и качество первого паса определят степень успеха аутсайдера.

И всё-таки прогнозируем победу «Манчестер Сити». Приблизительно со счётом 2:1. Гости возьмут своё за счёт класса в завершении и контроля центра. Всё-таки Холанд в тонусе после геройств в Европе на неделе. Да и состав у Гвардиолы без свежих потерь. «Брентфорд» ответит своими моментами со стандартов и через Игора Тьяго, вполне может забить. Однако соперник сильный и расстроенный упущенными в ЛЧ очками.

