Букмекеры оценили шансы «Локомотива» нанести СКА четвёртое поражение подряд

Букмекеры оценили шансы «Локомотива» нанести СКА четвёртое поражение подряд
Комментарии

6 октября 2025 года на «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле состоится матч КХЛ, в котором сыграют «Локомотив» и СКА. Начало — в 19:00 мск.

Клуб из Санкт-Петербурга потерпел три поражения подряд.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Ярославля. Поставить на победу «Локомотива» в основное время можно с коэффициентом 1.82 (54%), а шансы СКА по итогам 60 минут оценили в 4.05 (24%). Ничья и овертайм идут с коэффициентом 4.30 (22%).

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.15, а тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 1.70.

Ставки на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, принимают за 1.75. Наиболее вероятный счёт, по мнению букмекеров — 3:2 за 14.00.

