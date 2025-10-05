Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Балтика» — «Динамо» Мх: прогноз на матч в Калининграде

«Балтика» — «Динамо» Мх: прогноз на матч в Калининграде
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Балтика» — «Динамо» Мх.

Ставка: 1:0 в пользу «Балтики» за 5.50.

Материалы по теме
ЦСКА — «Спартак». Безумие в «дерби всея Руси»
ЦСКА — «Спартак». Безумие в «дерби всея Руси»

Калининградцы дома смелее поднимают свой блок и активнее прессингуют, ведь стадион гонит. Да и после недавних домашних 3:0 с «Акроном» в Кубке России никуда не нужно ехать. А вот соперник после кубковых 1:1 в основное время и 4:2 в серии пенальти с «Ростовом» приедет немного уставшим.

Форма команд подсказывает не ждать много голов. «Балтика» демонстрирует неплохую оборону — недавно спокойно разобралась с «Акроном», не пропустив. А в РПЛ были упорные 0:0 с «Ростовом» и 0:1 от ЦСКА с голом лишь на последних минутах. «Динамо» тоже держит дисциплину: до Кубка России были 0:0 с «Сочи» и 1:1 с «Локомотивом».

Прогнозируем, что «Балтика» может воспользоваться преимуществом своего поля и как минимум не проиграть. Но при этом много голов не ждём. Что-то вроде 1Х + тотал меньше 2.5 мяча здесь можно было бы проверить. Однако мы рискнём и спрогнозируем точную победу хозяев со счётом 1:0.

Материалы по теме
«Ювентус» — «Милан». Аллегри пройдёт испытание верности
«Ювентус» — «Милан». Аллегри пройдёт испытание верности
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android