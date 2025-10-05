«Балтика» — «Динамо» Мх: прогноз на матч в Калининграде

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Балтика» — «Динамо» Мх.

Ставка: 1:0 в пользу «Балтики» за 5.50.

Калининградцы дома смелее поднимают свой блок и активнее прессингуют, ведь стадион гонит. Да и после недавних домашних 3:0 с «Акроном» в Кубке России никуда не нужно ехать. А вот соперник после кубковых 1:1 в основное время и 4:2 в серии пенальти с «Ростовом» приедет немного уставшим.

Форма команд подсказывает не ждать много голов. «Балтика» демонстрирует неплохую оборону — недавно спокойно разобралась с «Акроном», не пропустив. А в РПЛ были упорные 0:0 с «Ростовом» и 0:1 от ЦСКА с голом лишь на последних минутах. «Динамо» тоже держит дисциплину: до Кубка России были 0:0 с «Сочи» и 1:1 с «Локомотивом».

Прогнозируем, что «Балтика» может воспользоваться преимуществом своего поля и как минимум не проиграть. Но при этом много голов не ждём. Что-то вроде 1Х + тотал меньше 2.5 мяча здесь можно было бы проверить. Однако мы рискнём и спрогнозируем точную победу хозяев со счётом 1:0.