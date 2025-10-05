«Оренбург» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Ростов».

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Оренбург» сыграет домашний матч против «Ростова». В 12 часов дня пройдет эта встреча на «Газовике» в Оренбурге. И «Оренбург», конечно, сейчас не лучшие результаты показывает в РПЛ. Три мяча, пропущенные от «Динамо» за тайм, пять мячей, пропущенные от «Зенита». Может быть, чуть больше эмоций положительных добавила игра против «Ахмата» на неделе в Кубке.

«Оренбург», играющий дома на искусственном поле, постарается как-то этот «Ростов» раскачать. Но подкрутить что-то и подкорректировать в игре «Оренбурга» Слишковичу обязательно предстоит. Если не выиграть, то всего семь очков на данный момент в турнирной таблице. Могут быть проблемы, могут быть определённые оргвыводы сделаны по Владимиру Слишковичу. Так можно остаться и без работы.

«Ростов» сейчас хорошо выглядит, хорошо смотрится, хорошо двигается, и во многих матчах он не пропускал. «Ростов» обыграл и «Спартак» в Москве, и ЦСКА в чемпионате, и с «Балтикой» хорошую игру продемонстрировали, в Кубке была ничья 1:1 с Махачкалой, но поражение в серии пенальти. Тем не менее во втором тайме, особенно после пропущенного мяча, «Ростов» выиграл все подборы, выиграл всю борьбу, огромное давление оказал на ворота соперника и был близок к тому, чтобы выиграть в основное время. Не срослось.

Здесь очень мало времени на восстановление у ростовчан: вечерний матч был в Каспийске, а сейчас дневной в Оренбурге. Конечно же, «Ростов» домой никуда не полетел, сразу отправился в Москву. Здесь чуть-чуть подготовился и поедет в «Оренбург».

С учётом искусственного газона вариант «обе забьют» в этой встрече вполне реален. Футбол «Ростова» непрост, к нему надо подстроиться. Наверняка Слишкович что-то придумает. «Обе забьют» за 1.75», — приводит слова Генича «РБ Спорт».