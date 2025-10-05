«Сочи» — «Пари НН»: прогноз Константина Генича на матч 11-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Пари НН».

Ставка: ничья за 3.45.

«Очень-очень важная игра предстоит в Сочи на стадионе «Фишт» между последней и предпоследней командами чемпионата. «Сочи» против «Пари НН». При Осинькине пока нет побед у сочинцев, но команда заметно прибавила в решительности, в единоборствах. Больше стал «Сочи» выигрывать борьбы, больше создавать. Наконец-то он сыграл «на ноль», не проиграв в Махачкале, сыграв 0:0, хотя и момент в концовочке можно было реализовать. 3 мяча команда забила в кубковом матче в ворота «Крыльев Советов», но проиграли в серии пенальти.

В общем, важный матч. У «Сочи» 2 очка, 6 очков у нижегородцев. И что-то мне подсказывает, если всё-таки пренебрежёт своей философией, своим стилем Алексей Шпилевский и сыграет на результат в этом матче, то «Пари НН» вполне может не проиграть. А мне кажется, главная задача на этот матч против «Сочи» — не проиграть на выезде и сохранить место работы. Если «Пари НН» уступят, то что-то мне подсказывает, вполне возможно, тренера снимут.

Мой прогноз на матч — лобовая ничья. Вот отдать кому-то предпочтение очень сложно. Да, «Сочи» играет дома, предельно мотивированная команда, которая прибавила с новым тренером. Но «Пари НН» с хорошим подбором игроков может упереться и не проиграть на выезде, на «Фиште». Ничья за 3.45», — приводит слова Генича «РБ Спорт».