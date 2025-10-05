Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Сочи» — «Пари НН»: прогноз Семёна Зигаева на матч чемпионата России

«Сочи» — «Пари НН»: прогноз Семёна Зигаева на матч чемпионата России
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Пари НН».

Ставка: победа «Сочи» за 2.05.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 14:15 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В конце августа «Сочи» уволил Роберта Морено и вместо него пригласил Игоря Осинькина. Поначалу эта тренерская перестановка не сработала: сочинцы проиграли трижды подряд с общим счётом 1:9. Но в прошлом туре «Сочи» ездил в гости к махачкалинскому «Динамо» и набрал первые очки — моментов у хозяев хватало, но забить они не смогли и встреча завершилась 0:0. На этой неделе в Кубке России команда Осинькина вновь ездила в Самару: на сей раз 3:3 в основное время и победа «Крыльев Советов» в серии пенальти.

«Пари НН» в этом сезоне выглядит блекло, но в августе-сентябре был небольшой всплеск, когда команда Алексея Шпилевского одержала две домашние победы подряд. Хотя домашние они условно, ведь играли нижегородцы в тот период в Саранске. Но после победы над «Оренбургом» в середине сентября вновь наступил спад: сейчас у команды Шпилевского серия из четырёх поражений подряд. В РПЛ ниже «Пари НН» только «Сочи», а в Кубке России в последнем туре теперь надо побеждать в Каспийске, чтобы выйти в Путь регионов.

Игорь Осинькин потихоньку ставит игру своей новой команды, и с каждым разом «Сочи» выглядит лучше. Нижегородцы пока самая непонятная команда сезона, и всегда сложно предсказать, как она будет выглядеть. Сочинцы играют с прямым конкурентом и обязаны забирать три очка», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Дерби ЦСКА — «Спартак» и подвиги «Балтики»: ставки на 11-й тур РПЛ
Дерби ЦСКА — «Спартак» и подвиги «Балтики»: ставки на 11-й тур РПЛ
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android