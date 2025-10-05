ЦСКА — «Спартак»: прогноз Константина Генича на центральный матч 11-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Спартак».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.33.

«Это лёгкий, воздушный, яркий и лидирующий сейчас в РПЛ ЦСКА, уже всех заставил очень серьёзно к себе относиться. После ухода Николича, честно говоря, казалось, что ЦСКА ждёт неминуемый спад, но с Челестини ЦСКА показывает очень современный и качественный футбол. Всё классно, за исключением, может быть, центрального нападающего.

«Спартак»? Непонятно, с какой ноги он встанет, – от матча к матчу играет, как будто разные команды. В каком составе, с какой схемой он выйдет – вопрос. У «Спартака» мощнейшая линия атаки, он остаётся единственной командой, которая балует болельщиков забитыми мячами в каждом матче.

ЦСКА забивает практически в каждом матче, за исключением игры в Ростове, «Спартак» тоже много забивает. Я бы взял ставку «обе забьют и тотал больше 2.5». Как бонусный вариант предложил бы сыграть ничью. Мне кажется, что будет результативная ничья – 2:2 или 3:3. Представляете, как было бы красиво!» — приводит слова Генича «РБ Спорт».