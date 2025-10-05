ЦСКА — «Спартак»: прогноз Владислава Радимова на дерби в 11-м туре РПЛ

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на центральный матч 11-го тура РПЛ, в котором встретятся ЦСКА и «Спартак». Игра начнётся в 16:30 мск.

Ставка: победа ЦСКА за 3.00.

«Дерби всея Руси. Рискну и поставлю победу ЦСКА по тройке. Уж очень стилистически подходит «Спартак» для того, чтобы ЦСКА его обыграл: игра на скорости, быстрые атаки.

И ещё я думаю, что ЦСКА поведёт в счёте уже в первом тайме. И отсюда чистая победа «Спартака» по угловым, поскольку побегут отыгрываться. Итак, две ставки: победа ЦСКА в матче и победа спартаковцев по угловым», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».