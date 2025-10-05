Скидки
ЦСКА — «Спартак»: получи три фрибета по 500 рублей от БЕТСИТИ за ставку на дерби

5 октября ЦСКА сыграет со «Спартаком» в 11-м туре РПЛ. Стартовый свисток встречи на «ВЭБ Арене» прозвучит в 16:30 мск. Пока соперники по московскому дерби выявляют сильнейшего, у всех новых клиентов БЕТСИТИ есть возможность получить три фрибета по 500 рублей:

1. Пройди полную идентификацию за 30 дней после регистрации.

2. Получи фрибет и 3 попытки на отыгрыш и ставь бонус ординаром кф до 3.00.

В середине сентября армейцы неожиданно оступились (0:1) в гостевом матче против «Ростова». Однако то поражение команда Фабио Челестини закрыла двумя победами в чемпионате подряд. Сначала красно-синие одолели «Сочи» (3:1), а затем нанесли поражение «Балтике» (1:0). В текущем сезоне Премьер-Лиги ЦСКА потерпел всего одно поражение и особенно удачно выступает дома, где выиграл в четырёх из пяти матчей.

Любопытный статистический тренд: армейцы не знают поражений на домашнем стадионе в РПЛ уже 12 матчей подряд. В последний раз дома они уступили ещё в ноябре прошлого года. К тому же при возглавившем команду в межсезонье Челестини армейцы наладили взаимодействия в нападении. В этом розыгрыше чемпионата они забили 19 мячей за 10 туров — один из лучших показателей сезона.

«Спартак» по-прежнему вынужден обходиться без дисквалифицированного главного тренера Деяна Станковича. Сербский специалист не может присутствовать на скамейке и руководить командой во время матчей. Однако в его отсутствие красно-белые одержали две победы в РПЛ. Сначала со счётом 2:1 обыграли «Крылья Советов», а в прошлом туре разгромили «Пари НН» (3:0).

После 10 туров «Спартак» набрал 18 очков и замыкает пятёрку лидеров турнирной таблицы. ЦСКА опережает соперника на три очка и расположился на первом месте. В прошлом сезоне РПЛ соперники встречались дважды и обменялись гостевыми победами. Тем не менее в десяти последних очных матчах на поле армейцев гости победили лишь дважды.

