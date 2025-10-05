ЦСКА — «Спартак»: прогноз Егора Титова на «дерби всея Руси»

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Спартак».

Ставка: «Спартак» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.87.

«Не раз уже в своих прогнозах отмечал, что дерби — это особенный матч, в котором может всякое произойти, тем более сейчас, когда обе команды, в общем-то, сырые. Да, у ЦСКА вроде пока получше получается, больше цельных игр, но не забываем, что тренер новый, сейчас постепенно подключаются к составу новые футболисты, причём иностранцы, которым нужно время на адаптацию. Про стабильность здесь говорить рановато, тем более многие уже привыкли к армейцам. На свежачка у них лучше получалось.

«Спартак» — отдельная тема. Конечно, никто не может быть доволен нестабильностью в игре, постоянными сменами схемы, перестановкой игроков. Этот вечный поиск мешает. Есть индивидуально очень сильные игроки, вокруг которых можно строит интересный футбол. И отрезками что-то получается. Но запросто после очень сильного матча может последовать провал, сколько раз уже такое мы видели. Но заметен прогресс Фернандеша, он стал забивать, где-то и вести игру, класс у него есть. Угальде проснулся. На мой взгляд, общий уровень футболистов у спартаковцев даже повыше и опыта у них больше. ЦСКА достаточно молод.

Я рискну сыграть от «Спартака». На ЦСКА дома будет больше давления, и некоторые ребята могут дрогнуть. Вроде бы надо армейцам играть от себя, атаковать, но это может быть на руку красно-белым. Поставлю на «X2 и тотал больше 1.5». Может быть 1:1, но и 1:2, 0:2 не исключал бы», — приводит слова Титова «РБ Спорт».