ЦСКА — «Спартак»: ставка Романа Гутцайта на игру чемпионата России

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Спартак».

Ставка: победа ЦСКА за 3.00.

«ЦСКА — «Спартак» — московское дерби, главный матч ближайшего тура и, безусловно, самое ожидаемое событие России в ближайшие выходные.

ЦСКА мне очень нравится — я говорю об этом с начала сезона: лично для меня ЦСКА — главное открытие стартовавшего сезона Российской Премьер-Лиги. Прекрасно чувствует себя команда в быстрых атаках, умеет атаковать позиционно, очень неплохо адаптировались новички-легионеры, прибывшие в ЦСКА относительно недавно. При этом совершенно потрясающие Кисляк и Глебов, очень здорово смотрится Обляков, появилась какая-то жизнь в нападении. Ну, в общем, могу долго расписывать комплименты в адрес ЦСКА и не забуду отметить, конечно же, Игоря Дивеева, забившего победный гол в ворота «Балтики» Андрея Талалаева, которая так долго не проигрывала, но в Москве всё-таки уступила ЦСКА. Так что с характером у ЦСКА всё в полном порядке.

Ну а матч армейцев, который меня просто восхитил, прошёл в Ростове — это, кстати, было первое поражение ЦСКА после очень длительного периода успешных матчей для команды. ЦСКА вдевятером против «Ростова» на выезде создал намного больше моментов, чем сам «Ростов», который по логике вещей должен был решить судьбу этого матча намного раньше. Да, ЦСКА проиграл в том матче, но то, как играл ЦСКА в меньшинстве, и особенно после того, как разница составила два футболиста, меня просто восхитило. Думаю, это как раз то самое поражение, которое закаляет ещё больше.

Что же касается «Спартака», то в последнее время есть позитивные результаты: совсем недавно была победа в кубке над «Пари НН», но победа… гол на последних минутах. В итоге по результату — победа, но по игре остаются вопросы, хотя состав был явно не тот, который будет против ЦСКА.

В чемпионате вспомним матч против «Крыльев»: в первом тайме ну прямо за голову нужно было хвататься, во втором побежали, забили голы — победа. После этого ещё одна победа в чемпионате. По результатам у «Спартака» ситуация неплохая, но по содержанию игры, честно скажу, на данном этапе сезона мне лично ЦСКА намного симпатичнее и ближе. Плюс ЦСКА будет играть дома — значит, свои болельщики, что тоже немаловажный фактор и хорошая деталь для армейцев», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».