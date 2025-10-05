ЦСКА — «Спартак»: прогноз Михаила Моссаковского на встречу чемпионата России

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Спартак».

Ставка: ЦСКА не проиграет и ТБ 1.5 за 1.98.

«ЦСКА против «Спартака» — большое московское дерби в 11-м туре чемпионата России. И здесь, конечно, будет битва. Для того чтобы понять значение этого матча, помимо всех дополнительных интриг, можно просто посмотреть турнирную таблицу: перед этим туром на первом месте был ЦСКА, а ровно в трёх очках отставания — «Спартак». Понятно, что дерби — это вещь в себе, но, если говорить о предматчевых раскладах, балансе и стабильности, я думаю, что этого баланса сейчас больше у Фабио Челестини.

Другой вопрос, что всё-таки команда Деяна Станковича, несмотря на дисквалификацию тренера, находится на восходящей траектории. Команда Челестини на плато, и кажется, что пауза на матчи сборных нужнее ЦСКА. Но с точки зрения игрового баланса и понимания собственной игры армейцы всё равно выглядят фаворитом этого матча. Важно, в какой форме к игре подойдёт Кирилл Глебов, сможет ли он выйти с первых минут и будет ли готов сыграть большую часть матча. Есть ожидания, что с первых минут выйдет Кармо, бразилец пока выглядит просто здорово. Если армейцы второй раз подряд попадут в точку с приобретением бразильского юниора, у которого почти нет опыта во взрослом футболе, это будет сверхудачей. Переходные фазы, реактивная работа на чужой половине поля, быстрые выходы в пространство, которое «Спартак» будет давать, — всё, на что будет делать ставку ЦСКА.

Что касается «Спартака», здесь тоже понятны сильные стороны. Это мощный кулак в центре поля, и там новая звезда — Жедсон, который уже прошёл процесс адаптации и выглядит всё увереннее, поэтому партнёры, видно, доверяют ему всё больше. Плюс, что очень важно, в стартовый состав после дисквалификации вернётся Наиль Умяров: он уже вышел в старте в Кубке и был лучшим футболистом «Спартака» в кубковой игре против Нижнего Новгорода. Его возвращение — большое дело.

С точки зрения игрового баланса я фаворитом вижу ЦСКА. Я не готов давать голову на то, что ЦСКА победит, но мне кажется, что у армейцев очень хорошие шансы не проиграть. Поэтому предлагаю в этом дерби взять комбинированную ставку: добавить к прогнозу на то, что ЦСКА не проиграет + небольшой тотал. Я думаю, что голы в этом матче будут и два мяча мы увидим», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».