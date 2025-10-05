ЦСКА — «Спартак»: прогноз Виктора Гусева на игру 11-го тура РПЛ 5 октября

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Спартак».

Ставка: обе забьют за 1.71.

«Если сравнивать предматчевую ситуацию в дерби последних лет с нынешней, можно говорить о более, чем когда-либо, уверенной ставке на ЦСКА. Сейчас они в кои веки лидируют в чемпионате, опережая идущий пятым «Спартак» на три очка.

К тому же армейцы играют дома, где они в предыдущем туре нанесли первое в сезоне поражение дерзкой «Балтике» (1:0). Вслед за этим ЦСКА на неделе обыграл ближайшего преследователя «Локомотив» — правда, в кубковом матче и лишь в серии пенальти (0:0, 4:2). С начала чемпионата у красно-синих всего одно поражение, и этот проигрыш в Ростове прервал серию длиной в год. Команда стабилизировала состав, хотя в линии атаки необходимо или кадровое усиление, или новый уровень игры от уже имеющихся форвардов, в частности, заряженного на борьбу и снова вызванного в сборную Мусаева.

Со стороны красно-белых можно заметить, что три очка — это дистанция длиной всего в одну победу. «Спартак» в недавнем матче на Кубок победил в Нижнем Новгороде (2:1) — с победным голом начавшего подобающе проявлять себя многомиллионного полузащитника Жедсона Фернандеша. А до этого, в 10-м туре чемпионата, дома разгромил тот же «Пари НН» (3:0) — с голом постепенно возвращающего себе статус бомбардира Угальде и двумя мячами всё того же Жедсона. В РПЛ спартаковцы не проигрывают с 9 августа, одержав за это время четыре победы при двух ничьих. К тому же команда, видимо, уже освоилась в новой ситуации, когда дисквалифицированный на месяц тренер Станкович находится вдали от кромки поля. Во всяком случае на уровень уверенных побед над командами рангом ниже спартаковцы точно вышли.

Последняя игра двух соперников состоялась в апреле и закончилась гостевой победой ЦСКА (2:1). До того, в первом круге того же чемпионата, уже «Спартак» победил на чужом поле (2:0). Ну а предшествовали этому две ничьи (0:0 и 2:2).

Гости не станут выстраивать «автобус», даже понимая, что игра на встречных курсах соперника устроит больше. К тому же атака «Спартака» прибавляет, а его же оборона по-прежнему склонна ошибаться. По пропущенным мячам (14) красно-белые находятся на уровне клубов нижней части турнирной таблицы.

У хозяев же достаточно быстрых и техничных игроков средней линии, которые будут готовы этим воспользоваться. Может сработать и высокий прессинг, который успешно применяет Челестини. Что касается своей защиты, то после ухода надёжного Роши она тоже время от времени допускает промахи. Даже при наличии в составе аж трёх вызванных в сборную России защитников плюс едва ли не лучшего из них — бразильца Мойзеса. Обе забьют», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».