«Балтика» — «Динамо» Мх: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Калининграде

Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Балтика» — «Динамо» Мх.

Ставка: победа «Балтики» за 1.86.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
1-й тайм
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала

«Завершит тур матч в Калининграде: «Балтика» против махачкалинского «Динамо». Понятно, что это получится настоящая сеча. Понятно, что здесь будет огромное количество единоборств, огромное количество фолов. Я думаю, что можно сыграть на единоборства, на жёлтые карточки, на большое количество фолов, 30, например, потому что и те, и другие очень любят висеть на ногах соперника, очень любят вступать в единоборства и здорово эти единоборства ведут.

Непростой матч для прогноза. С одной стороны, скорее всего, будет игра «низовая», потому что и те, и другие в обороне играют очень-очень прилично. Но «Балтика» давненько в чемпионате не выигрывала, была серия из встреч, где «Балтика» не могла забить, тем не менее моменты регулярно создавала. В Кубке сейчас команда крупную победу одержала над «Акроном» у себя дома.

При поддержке своих очень эмоциональных болельщиков с командой, которая на выезде играет не так убедительно, как дома, «Балтика» должна добиться положительного результата. Мой прогноз на матч — победа «Балтики» за 1.86», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Комментарии
