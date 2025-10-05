Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Балтика» — «Динамо» Мх: прогноз Семёна Зигаева на матч 11-го тура чемпионата России

«Балтика» — «Динамо» Мх: прогноз Семёна Зигаева на матч 11-го тура чемпионата России
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Балтика» — «Динамо» Мх.

Ставка: забьёт только одна команда за 2.15.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Балтика» очень здорово стартовала в этом сезоне, но начиная с сентября команда Андрея Талалаева перестала побеждать в РПЛ. Сначала дома калининградцы сыграли 0:0 с «Зенитом», а неделю спустя на берега Балтийского моря приехал «Ростов» и вновь 0:0. В прошлые выходные «Балтика» впервые проиграла в чемпионате России — в компенсированное время армейцы забили единственный мяч и стали лидером РПЛ.

Махачкалинское «Динамо» в этом сезоне выглядит классно, особенно в Кубке России. Позади пять туров группового этапа, а команда Хасанби Биджиева потеряла всего два балла и с 13 очками возглавляет свой квартет. А вот в РПЛ дела идут похуже — динамовцы идут на 12-й строчке, но при этом в четырёх последних турах проиграли лишь раз, дважды сыграли вничью и переиграли одноклубников из Москвы.

Команда Андрея Талалаева чуть сбавила ход в РПЛ, зато добрала в Кубке России, где вышла на третью строчку в группе и имеет неплохие шансы на выход в Путь регионов. Махачкалинцы точно продолжат играть во втором по значимости турнире в элитной сетке. В предстоящем матче большого количества голов не жду — атаки обеих команд выглядят блекло», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Дерби ЦСКА — «Спартак» и подвиги «Балтики»: ставки на 11-й тур РПЛ
Дерби ЦСКА — «Спартак» и подвиги «Балтики»: ставки на 11-й тур РПЛ
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android