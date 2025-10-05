«Балтика» — «Динамо» Мх: прогноз Семёна Зигаева на матч 11-го тура чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Балтика» — «Динамо» Мх.

Ставка: забьёт только одна команда за 2.15.

«Балтика» очень здорово стартовала в этом сезоне, но начиная с сентября команда Андрея Талалаева перестала побеждать в РПЛ. Сначала дома калининградцы сыграли 0:0 с «Зенитом», а неделю спустя на берега Балтийского моря приехал «Ростов» и вновь 0:0. В прошлые выходные «Балтика» впервые проиграла в чемпионате России — в компенсированное время армейцы забили единственный мяч и стали лидером РПЛ.

Махачкалинское «Динамо» в этом сезоне выглядит классно, особенно в Кубке России. Позади пять туров группового этапа, а команда Хасанби Биджиева потеряла всего два балла и с 13 очками возглавляет свой квартет. А вот в РПЛ дела идут похуже — динамовцы идут на 12-й строчке, но при этом в четырёх последних турах проиграли лишь раз, дважды сыграли вничью и переиграли одноклубников из Москвы.

Команда Андрея Талалаева чуть сбавила ход в РПЛ, зато добрала в Кубке России, где вышла на третью строчку в группе и имеет неплохие шансы на выход в Путь регионов. Махачкалинцы точно продолжат играть во втором по значимости турнире в элитной сетке. В предстоящем матче большого количества голов не жду — атаки обеих команд выглядят блекло», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».