«Балтика» — «Динамо» Мх: прогноз Михаила Моссаковского на игру РПЛ

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч РПЛ «Балтика» — «Динамо» Мх.

Ставка: ТБ 4.5 ЖК за 1.73.

«Балтика» против махачкалинского «Динамо» в 11-м туре чемпионата России. Когда смотришь на эту афишу и думаешь, что поставить, кажется, что выбор только между двумя опциями — фолы или карточки. Действительно, это будет настоящая битва, бойня, очень интенсивная игра с большим количеством фолов в центре поля. Плюс команды будут искать эти нарушения и на чужой половине, особенно «Балтика», которая является самой фолящей командой чемпионата России. Думаю, что и жёлтых карточек тоже будет достаточно.

Если разбирать матч глубже, то стоит отметить, что махачкалинское «Динамо» на старте сезона много нарушало правила, получая большое количество жёлтых карточек. Потом команда немного успокоилась, и вот здесь есть опасность: вроде бы фолов должно быть много, но недавняя игра с «Рубином» не доползла даже до 26 нарушений. Хотя мы помним матчи махачкалинцев с «Акроном» (38 фолов на двоих), со «Спартаком» (36) и с московским «Динамо» (35).

По дефолту всё указывает на то, что команды должны уйти далеко за 30 фолов, но может случиться всякое. Планка в 30,5 нарушений правил достаточно высокая. Я почти уверен, что пробьют. Поэтому фолы здесь можно брать смело. Но мне более интересной кажется ставка на карточки, которых будет с изобилием.

«Балтика» сама по себе команда верховая и по фолам, и по карточкам. А здесь соперник такой, что это сочетание — как спичка и селитра: отдельно может не разгореться, а вместе — фейерверк. Думаю, что команды уйдут в тотал больше и по фолам, и по жёлтым карточкам. Но выбирать нужно что-то одно, и я пойду в сторону карточек: по ним более адекватно выставлена планка», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».