«Ювентус» — «Милан»: прогноз Егора Титова на матч Серии А

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Милан».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.30.

«На противостоянии «Ювентуса» и «Милана» в конце 90-х и начале 2000-х многие росли, даже в финале Лиги чемпионов команды встречались. И меня радует, что обе команды сейчас поднимаются, будут бороться за чемпионство вместе с «Наполи» и «Интером». Старт сезона на это намекает. «Ювентус» уже побеждал «Интер» в каком-то безумном матче, «Милан» неделю назад абсолютно по делу разделался с «Наполи». И сейчас сразу у четырёх команд по 12 очков, у «Юве» на очко меньше.

Конечно, очень удивляет, как поменялись туринцы. Все же привыкли к тому времени, когда у них в обороне все было супернадёжно, играли мастодонты. Сейчас всё иначе: команда очень результативна в атаке. Нападение быстрое, маневренное, техничное. На очень высоких скоростях ребята играют. Отсюда и 4 гола с «Интером», и 4 с Дортмундом, и вот сейчас в гостях с крепким «Вильярреалом» было 2:2. Всё очень ярко, привлекает новых болельщиков.

От «Милана» с Аллегри ждали в первую очередь надёжности, и она приходит. Но впереди тоже всё интересно. В потрясающей форме Пулишич, который делает погоду. И о Леау многие не вспоминают, его только стали подключать к играм. И уход Тео Эрнандеса больно не ударил по команде. Аллегри своё дело знает. Новую команду он создаёт, причём очень симпатичную.

«Ювентус» предложит «Милану» свой новый футбол, быстрый, практически без середины поля. И гости вряд ли от него будут уклоняться. У них исполнители не слабее. Поэтому жду, что обе забьют и тотал больше 2,5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».