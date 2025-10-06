Скидки
«Челябинск» — «Енисей»: прогноз «Чемпионата»

«Челябинск» — «Енисей»: прогноз «Чемпионата»
Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Первой лиги «Челябинск» — «Енисей».

Ставка: «Челябинск» победит за 1.90.

«Челябинск» сохраняет статус одной из сенсаций Первой лиги, куда вернулся спустя 32 года. После 12 туров он находится всего в двух очках от зоны прямого выхода в РПЛ. Такое казалось невозможным, но подопечные Романа Пилипчука чётко следуют его указаниям и не знают поражений на протяжении семи матчей. Плюс была победа во встрече Кубка России с «Иркутском» (3:2).

На домашнем стадионе команда вообще не знает поражений, одержав пять побед в шести встречах. Четыре из них были добыты без пропущенных голов.

У «Енисея» совсем не так, ведь он располагается в шаге от зоны вылета. Ровно половина из 12 матчей Первой лиги была проиграна. Голов забивает крайне мало — семь. Безвыигрышная серия длится на протяжении пяти встреч, что не добавляет никакого оптимизма.

Плохи дела у Андрея Тихонова. Есть хорошие футболисты для усиления атаки, однако они не дают результата. Поэтому в матче читается победа «Челябинска», который силён при домашних трибунах, да и в целом гораздо лучше проводит сезон. Ещё перед стартом его считали тёмной лошадкой. А «Енисею» предстоит многое улучшить, чтобы спастись от зоны понижения.

