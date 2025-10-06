«КАМАЗ» — «Урал»: прогноз на матч 6 октября

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Первой лиги «КАМАЗ» — «Урал».

Ставка: обе забьют за 2.00.

«КАМАЗ» проводит неплохой сезон и находится в трёх очках от зоны стыковых матчей за право выйти в РПЛ. За 12 туров только трижды он проиграл, одержав пять побед. Особенно хорошим получилось начало сезона, но в последнее время подопечные Ильдара Ахметзянова стали сдавать. Четыре тура без побед.

Для «Урала», который занимает второе место в турнирной таблице, это хорошая новость. У него с атакой полный порядок, да и в защите царит гармония. Подопечные Мирослава Ромащенко забили 20 голов в 12 играх, а пропустили 10. В прошлом матче они неожиданно уступили «СКА-Хабаровск» (1:2), прервав беспроигрышную серию из шести встреч.

Состав у «Урала» сильный. Нашлось место для опытных футболистов и молодых, но талантливых. 17-летний Максим Воронов и Мартин Секулич забили по четыре мяча, а 19-летний Матвей Бардачёв и 33-летний ветеран Роман Акбашев — по три. Ещё одна причина неудачи — редко играющий Алексей Мамин. А Александр Селихов всё ещё травмирован.

С экс-голкипером «Спартака» оборона клуба из Екатеринбурга была бы куда увереннее и надёжнее. Однако для «КАМАЗа» это возможность размочить свою безголевую серию. «Обе забьют» выглядит наиболее предпочтительным вариантом для ставки. А вот выбрать победителя не так просто. Здесь реальнее ничья.