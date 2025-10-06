Скидки
«КАМАЗ» — «Урал»: стал известен фаворит матча Первой лиги

«КАМАЗ» — «Урал»: стал известен фаворит матча Первой лиги
Комментарии

6 октября 2025 года в матче 13-го тура Первой лиги сыграют «КАМАЗ» и «Урал». Встреча состоится на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Начало — в 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Екатеринбурга. Поставить на победу «Урала» можно с коэффициентом 1.90, а шансы «КАМАЗа» оценили в 4.10. Ничья идёт с коэффициентом 3.25.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.60.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу екатеринбургского клуба за 5.50.

