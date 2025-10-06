«Авангард» — «Автомобилист»: прогноз на матч в Омске

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру КХЛ «Авангард» — «Автомобилист».

Ставка: «Авангард» победит за 1.74.

У омичей у руля Ги Буше, у уральцев — Николай Заварухин. По кадрам важнее другое: у «Автомобилист» растянутый лазарет в обороне (Никита Трямкин, Максим Осипов, Сергей Зборовский) и в центре (Стефан Да Коста). Хотя Анатолий Голышев, Брукс Мэйсек и Кёртис Волк уже ездят с командой и подтягивают форму. Да и домашний лёд — плюс Омску.

Кроме того, сама по себе форма хозяев убедительна. Погром «Адмирала» с шестью шайбами и следом победа над чемпионом со счётом 4:1. Андрей Мишуров тащит ключевые броски, спецбригады стабилизируются, поэтому давление у бортов становится больше. Да, Джозеф Чеккони недавно пропускал матч по дисквалификации, однако ротация в защите сглаживает шероховатости.

Гости опасны в переходах из обороны в атаку и показывают свой характер, ведь даже с потерями обыгрывали «Амур» и «Ак Барс». Но в Омске выжимать соперника из синей линии будет труднее, поскольку не хватает габаритных «чистильщиков» на пятаке. Да и «Авангард» лучше дорабатывает на добиваниях. Прогнозируем победу «Авангарда» в основное время.