«Рейнджерс» — «Питтсбург»: определён фаворит матча НХЛ

В ночь на 8 октября 2025 года в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоится матч НХЛ, в котором сыграют «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз». Начало — в 3:00 мск.

Это будет первая игра для главного тренера «Рейнджерс» Майка Салливана против бывшей команды.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Нью-Йорка. Поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно с коэффициентом 1.82, а шансы «Питтсбурга» по итогам 60 минут оценили в 3.70.

Ничья и овертайм идут с коэффициентом 4.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.80, а тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 2.00. Ставки на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, принимают за 1.57.

