Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Рейнджерс» — «Питтсбург»: прогноз «Чемпионата»

«Рейнджерс» — «Питтсбург»: прогноз «Чемпионата»
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру НХЛ «Рейнджерс» — «Питтсбург».

Ставка: «Питтсбург» не проиграет за 1.98.

Материалы по теме
Бобровский ведёт «Флориду» к династии? Чего ждать от нового сезона НХЛ
Бобровский ведёт «Флориду» к династии? Чего ждать от нового сезона НХЛ

Дэн Мьюз с «Питтсбургом» уже добился определённого прогресса. Его выбрали за умение работать с молодыми хоккеистами, раскрывать их потенциал и находить общий язык. Кажется, не ошиблись. Последние пять встреч предсезонки его подопечные выиграли — у «Детройта» (3:2 и 2:1), «Коламбуса» (4:1) и «Баффало» (5:3 и 5:4 ОТ).

Сила «Пингвинз» по-прежнему в ветеранах — Евгений Малкин, Сидни Кросби и другие на месте. Однако Дэн Мьюз постепенно внедряет молодых хоккеистов. В ближайшем будущем на них будет строиться игра команды. Такой курс развития выбрало руководство. Полагаться на звёзд больше не станут, но и выводить их из игры не собираются. Всё-таки нужна стабильность и опыт.

Вывод такой, что «Питтсбург» без Салливана стал гораздо опаснее и превратился уже в непредсказуемого соперника. В прошлом сезоне «Рейнджерс» могли бы просто придумать план и отрезать от игры всех ветеранов, а теперь это вряд ли сработает. Прогнозируем, что гости не проиграют в основное время. Нужно пользоваться моментом, пока клуб из Нью-Йорка раскачивается.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android