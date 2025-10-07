«Лос-Анджелес» — «Колорадо»: прогноз на матч НХЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру НХЛ «Лос-Анджелес» — «Колорадо».

Ставка: «Колорадо» победит за 2.40.

Команда Джима Хиллера остаётся одной из самых возрастных в НХЛ, что не предвещает ничего хорошего. Особенно если учитывать, как омолаживаются и перестраиваются другие клубы. Но руководство продолжает ставить на опыт. В «Кингз» даже пришёл 40-летний нападающий Кори Перри, проигравший пять финалов Кубка Стэнли за шесть сезонов.

У гостей Джаред Беднар не стал ничего менять, он будет делать ставку на стабильность. Удалось сохранить Валерия Ничушкина. В двух встречах предсезонки тот сделал четыре результативные передачи. Из СКА в «Колорадо» перешёл Захар Бардаков, однако пока забросил только одну шайбу. А вот Данилу Гущину не повезло — попал на драфт отказов.

В первую тройку к Натану Маккиннону, который провёл впечатляющий прошлый сезон, присоединился финский нападающий из «Вегаса» Виктор Олофссон. Дебютную шайбу забросил в прошлой встрече с «Далласом», хоть она и не спасла от поражения. В прошлой регулярке «Эвеланш» были одной из самых результативных команд. Думаем, им удалось сохранить этот стиль.

«Колорадо» смотрится гораздо убедительнее, чем «Лос-Анджелес» со своими возрастными лидерами. Предлагаем поставить на его победу. В последних четырёх очных встречах «Эвеланш» каждый раз забрасывали минимум по четыре шайбы в ворота «Кингз» и одержали три победы.