«Лос-Анджелес» — «Колорадо»: коэффициенты и ставки на матч НХЛ

В ночь на 8 октября 2025 года в Лос-Анджелесе на «Крипто.ком-Арене» состоится матч НХЛ, в котором сыграют «Лос-Анджелес Кингз» и «Колорадо Эвеланш». Начало — в 5:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут определить фаворита. Поставить на победу «Лос-Анджелеса» в основное время можно с коэффициентом 2.55, а шансы «Колорадо» по итогам 60 минут оценили в 2.45.

Ничья и овертайм идут с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.85, а тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 1.95. Ставки на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, принимают за 1.55.

