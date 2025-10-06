Скидки
«Динамо» Минск — «Трактор»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Трактор».

Ставка: ТМ 5.5 за 1.86.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2025, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Трактор
Челябинск
«Минчане после четырёх побед подряд неожиданно уступили «Северстали». Теперь коллективу Квартальнова нужно достойно завершить домашнюю серию, которая шла по-настоящему гладко до второй встречи с командой из Череповца. Сопернику «Динамо» победа ещё более необходима — челябинцы уступили в трёх матчах кряду и уже больше десяти дней не знают радости побед. «Трактор» в этих трёх неудачных противостояниях смог добыть очки в двух матчах, но вряд ли такому максималисту, как Бенуа Гру, сойдёт с рук довольствоваться только этим фактом. Нужно что-то большее, а тут на кону престиж финалиста прошлого розыгрыша Кубка Гагарина.

Стоит вспомнить, что «Трактор» и «Динамо» встретились во втором раунде предыдущего плей-офф, в котором челябинцы преуспели больше, перевернув историю игр и забрав несколько матчей в последние минуты основного времени. Не стоит ожидать такой насыщенной и заметной драматургии во встречах регулярного чемпионата, особенно на стадии становления и притирания. Скорее всего, команды предпочтут быть более аккуратными, учитывая ещё и тот факт, что обоим коллективам нужна победа. «Динамо» и «Трактор» постараются выжать из каждой потенциально опасной атаки максимум, и сомневаюсь, что много забросят даже на двоих. Хотя без пресловутого хоккейного нерва и интриги до последних секунд в таких матчах никуда», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

