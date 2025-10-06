«Локомотив» — СКА: прогноз Дарьи Мироновой на игру КХЛ в Ярославле

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — СКА.

Ставка: победа «Локомотива» за 1.79.

«Первый на Западе «Локомотив» принимает седьмой СКА. Разница по очкам не такая большая — шесть (18 на 12), но по качеству игры между ними пропасть. В этом сезоне оппоненты ещё не пересекались, а рассматривать историю очных встреч после кардинальных изменений в составах не стоит.

Ярославцы выиграли все домашние матчи на старте сезона — пять, два из них завершились за пределами основного времени. Абсолютно все результаты на своей территории уместились в пять голов. Для тренерского штаба Хартли оборона так же важна, как и активное давление в атаке. Поэтому у команды, перестраивающей систему, ровные показатели: 40:24.

Питерцы потерпели два домашних и одно гостевое поражение подряд против западных оппонентов. Тучи сгущаются над тренерским штабом СКА, хотя ещё до старта сезона, учитывая предыдущий опыт, было ясно, что Игорь Ларионов не волшебник. В пяти выездных встречах питерцы трижды проиграли. Одна из проблем — нестабильная игра, которая приводит к низкой результативности в важных матчах. К примеру, как со «Спартаком» (1:3) или с «Авангардом» (2:4).

«Локомотив» вернулся после трёхматчевой командировки с одной победой. Игра в Минске завершилась 3:2 по буллитам в пользу хозяев, а «Авангард» прошёлся по гостям 4:1. Так что дома «бронепоезд» будет настроен решительно, тем более серия из пяти встреч в своих стенах есть.

Хозяева площадки — фавориты вечера, и по делу: в лучшей форме, играют более организованно, да и хоккеисты в составе ярославцев опытнее, все звенья на балансе. Нужно реабилитироваться за сложный выезд», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».