В ЕРАИ оценили примерный объём целевых отчислений в 2026 году

Генеральный директор Единого регулятора азартных игр Алексей Грачёв оценил потенциальный размер целевых отчислений букмекеров в 2026 году.

«Если исходить из простой математики: примерно 41–42 млрд рублей. Но подчёркиваю: это пока лишь оценка, не подкреплённая конкретными данными», – приводит слова Грачёва «РБ Спорт».

Он также отметил, что в 2025 году размер целевых отчислений российских букмекерских компаний должен составить около 38 млрд рублей. Во II квартале ЕРАИ перечислил в Российский спортивный фонд около 7,6 млрд рублей. Спортивные лиги и федерации получили 1,7 млрд рублей целевых отчислений со ставок на внутрироссийские соревнования.