Эксперты: шансы «Зенита» выиграть РПЛ в два раза выше, чем у «Краснодара» и ЦСКА

В РПЛ остался позади 11-й тур. Букмекеры обновили линию на победителя турнира.

«Зенит» не сумел победить «Акрон» (1:1). Более того, в компенсированное время форвард тольяттинцев Артём Дзюба не реализовал пенальти. Петербуржцы идут четвёртыми, отставая от лидера на четыре очка. Тем не менее их шансы стать чемпионами выше других — коэффициент 2.40.

Лидером остаётся ЦСКА — команда Фабио Челестини победила в дерби «Спартак» (3:2). Шансы армейцев оценили коэффициентом 4.80. Также за 4.80 можно поставить и на «Краснодар», обыгравший «Ахмат» (2:0). У «быков» на одно очко меньше, чем у москвичей.

Также на одно очко от лидера отстаёт «Локомотив». Команда Михаила Галактионова переиграла «Динамо» (4:3). Вероятность чемпионства железнодорожников оценили в 8.00.

Поставить на «Спартак», отстающий от лидера после поражения в дерби на шесть очков, можно за 10.00. На «Динамо», которое от первого места отделяет девять баллов, предлагают с коэффициентом 25.00.