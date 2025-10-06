Серхио Агуэро выиграл более $ 36 тыс. по ставке на бои UFC 320

Экс-нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро поделился в своих социальных сетях своей удачной ставкой на турнир единоборств UFC 320.

Бывший футболист составил экспресс из побед Алекса Перейры над Магомедом Анкалаевым и Мераба Двалишвили над Кори Сэндхагеном. Если грузинский боец шёл фаворитом в своём поединке, то шансы бразильца оценивали куда ниже. Агуэро заключил пари на сумму $ 8995,50 с коэффициентом 4.03.

Ставка Агуэро оказалась удачной. Перейра неожиданно для всех нокаутировал Анкалаева уже на второй минуте боя, а Двалишвили одержал победу над Сэндхагеном судейским решением и защитил свой титул. Таким образом, аргентинец получил на выплату $ 36 269, 86.