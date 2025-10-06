Скидки
Эксперт: онлайн-казино платят российским блогерам $ 35-45 млн в месяц

Менеджер по работе с блогерами в киберспорте PARI Андрей Нестеров назвал примерную сумму, которые нелегальные онлайн-казино платят российским блогерам за рекламу.

«Посчитать точные суммы довольно сложно. Тут много нюансов. Кому-то казино платит фиксированную сумму за стримы, у кого-то есть партнёрская программа, а у некоторых – и то, и другое.

Плюс стримеры часто работают сразу с несколькими казино. Если, например, компания не может предложить крупный эксклюзивный контракт из-за небольшой аудитории блогера, он просто берёт несколько партнёров и получает выплаты от каждого.

По моим оценкам, в месяц разные казино тратят на российских блогеров примерно от $ 20 млн до $ 30 млн только по фиксированным платежам. За год это около 30 млрд рублей – вполне реальная цифра.

К этому стоит добавить доход по RevShare – это партнёрская программа, где блогеры получают процент от проигрышей игроков. Там ещё примерно $ 15 млн в месяц.

В итоге общий объём выплат – это где-то от $ 35 млн до $ 45 млн ежемесячно.

Но важно понимать, что не все эти деньги становятся чистой прибылью стримеров. Некоторые из них проигрывают в тех же казино. Бывает, что люди не только не зарабатывают, но и уходят в долги», — приводит слова Нестерова Sports.ru.

