«КАМАЗ» — «Урал»: кто фаворит матча Первой лиги, какие прогнозы

6 октября 2025 года в матче 13-го тура Первой лиги сыграют «КАМАЗ» и «Урал». Встреча состоится на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Начало — в 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Екатеринбурга. Поставить на победу «Урала» можно с коэффициентом 1.90, а шансы «КАМАЗа» оценили в 4.00. Ничья идёт с коэффициентом 3.25.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу екатеринбургского клуба за 5.50.

«КАМАЗ» проводит неплохой сезон и находится в трёх очках от зоны стыковых матчей за право выйти в РПЛ. За 12 туров только трижды он проиграл, одержав пять побед. Особенно хорошим получилось начало сезона, но в последнее время подопечные Ильдара Ахметзянова стали сдавать.

У «Урала», который занимает второе место в турнирной таблице, с атакой полный порядок, да и в защите царит гармония. Подопечные Мирослава Ромащенко забили 20 голов в 12 играх, а пропустили 10. В прошлой встрече они неожиданно уступили «СКА-Хабаровск» (1:2), прервав беспроигрышную серию из шести матчей.