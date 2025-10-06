Скидки
«Челябинск» — «Енисей»: ставки и прогнозы на матч Первой лиги 6 октября

6 октября 2025 года в матче 13-го тура Первой лиги сыграют «Челябинск» и «Енисей». Встреча состоится на стадионе «Центральный» в Челябинске. Начало — в 17:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Челябинска» можно с коэффициентом 1.87, а шансы «Енисея» оценили в 4.30. Ничья идёт с коэффициентом 3.15.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.35, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.53. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.25. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Челябинска за 5.50.

«Челябинск» сохраняет статус одной из сенсаций Первой лиги, куда вернулся спустя 32 года. После 12 туров он находится всего в двух очках от зоны прямого выхода в РПЛ.

«Енисей» располагается в шаге от зоны вылета. Ровно половина из 12 матчей Первой лиги проиграна. Голов крайне мало — семь. Безвыигрышная серия длится на протяжении пяти встреч.

