«Флорида» — «Чикаго»: кто фаворит стартового матча регулярного чемпионата НХЛ

В ночь на 8 октября 2025 года в городе Санрайз на «Амерант Банк Арене» состоится матч НХЛ, в котором сыграют «Флорида Пантерз» и «Чикаго Блэкхоукс». Начало — в 00:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Флориды» в основное время можно с коэффициентом 1.60, а шансы «Чикаго» по итогам 60 минут оценили в 4.50. Ничья и овертайм идут с коэффициентом 4.90.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.80, а тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 2.00. Ставки на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, принимают за 1.67. Наиболее вероятный счёт, по мнению букмекеров, — 5:2 в пользу «Пантерз» за 12.00.