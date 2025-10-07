«Торпедо» — «Металлург»: стал известен фаворит матча КХЛ

7 октября «Торпедо» принимает «Металлург» в Нижнем Новгороде на фоне непростой серии. После красивой победы над СКА (3:2 ОТ) команда Алексея Исакова уступила «Северстали» (3:5) и московскому «Динамо» (1:4). У гостей — мощный тонус и восхождение к вершине Востока, что обещает с их стороны темп и давление с первых минут.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Металлурга» в основное время предлагается с коэффициентом 2.08, что приблизительно составляет 47% вероятности.

Ничья и овертайм идут за 4.20, а победа «Торпедо» по итогам трёх периодов оценивается в 3.10.

Вместе с тем аналитики ждут результативный хоккей. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен с коэффициентом 2.50, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.50.

Если обе команды забросят минимум по две шайбы, сыграет коэффициент 1.60. Буллит в основное время представлен за 6.00.